“NUOVO BANDO PATENTI DI GUIDA B, TRATTORISTA E MULETTISTA 2024”



La C.I.A.L.A.- E.B.A.T., Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di

Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, costituita dalle associazioni

datoriali CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e dalle organizzazioni sindacali FAICISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL ha deliberato di erogare per l’anno 2024 un “nuovo

contributo per i lavoratori che acquisiscono la patente di guida categoria b, l’abilitazione

da trattorista e mulettista per l’anno 2024”.



Il bando mira a raggiungere gli obbiettivi prefissati dall’Ente, ovvero promuovere,

sviluppare e sostenere lo sviluppo del territorio, migliorare la sicurezza nei luoghi di

lavoro di Lavoratrici/Lavoratori agricoli, promuovendo azioni di formazione.



Potranno presentare domanda, per l’ottenimento del contributo, tutte le Lavoratrici e/o

Lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di

Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il Contratto

Provinciale di Lavoro e sono in regola con i versamenti dei contributi C.I.A.L.A. – E.B.A.T.

I richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli OTI

ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 102 giornate nel biennio 2021-2022. Per

i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa, ma regolarmente occupati

nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non

aver richiesto identico contributo ad altra Cassa.



I lavoratori interessati a partecipare e in possesso dei requisiti previsti, dovranno

presentare la domanda completa di tutta la documentazione dal 20 maggio 2024 alle

ore 12:30 del 6 settembre 2024 tramite Patronato, a mezzo Pec all’indirizzo:

areadipendenti@pec.cialafoggia.it o a mano presso gli uffici siti in via Monfalcone 68-

74 a Foggia.



Il Bando “nuovo Contributo patenti di guida B, trattoristi e mulettisti 2024”

e la relativa modulistica è reperibile sul sito della CIALA-EBAT-FOGGIA,

www.cialafoggia.it, nella sezione documentazione, modulistica, famiglia.



Per maggiori chiarimenti scrivere all’indirizzo areadipendenti@pec.cialafoggia.it o

telefonare al numero 0881-771225 int.4.