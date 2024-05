Terra amara anticipazioni puntata 12 maggio: Zuleyha scopre che Hakan l’ha tradita

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata di Terra amara trasmessa il 12 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La notizia della morte di Colak si diffonderà in tutta Cukurova. Betul uscirà allo scoperto per far ritorno in città con la madre Sermin per mettere le mani sulla fortuna di Colak. Le due donne prenderanno possesso della villa dell’uomo per poi chiamare l’avvocato per avere un elenco dei beni ereditati. Tuttavia, l’avvocato comunicherà a Betul che lei non è la moglie di Colak: il matrimonio infatti non risulta agli atti. Mentre Betul cercherà di trovare un modo per raggirare la problematica, apparirà Colak. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret, Zuleyha e Colak mostreranno la vera natura dell’avvocatessa davanti agli occhi di tutti. Gaffur, invece, confiderà a Uzum di voler risposarsi. La bambina apparirà d’accordo con il padre.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha scopre l’ennesima bugia di Hakan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Gaffur verrà mandato a fare la spesa in un negozio che però gli riferirà che Hakan aveva già comprato tutti gli ingredienti della lista due giorni prima. Peccato che nelle cucine di villa Yaman la spesa non è mai arrivata. Zuleyha a questo punto si insospettirà di quanto appreso, tanto da decidere di pedinare il marito. In questo modo, la protagonista scoprirà che Hakan sta aiutando Vahap e Abdulkadir a fuggire da Cukurova. Per questo motivo, la donna andrà su tutte le furie dopo l’ennesima bugia raccontata dal marito. Alla fine, Zuleyha deciderà di chiudere il rapporto con lui.