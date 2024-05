Sarah Toscano sogna Sanremo 2025 dopo la vittoria ad Amici 23: le parole

Sarah Toscano è l’ultima vincitrice di Amici 23. La ragazza ha rilasciato un’intervista a TvBlog dopo la vittoria nel talent condotto da Maria De Filippi. La cantante che si è aggiudicata un montepremi di 157 mila euro in gettoni d’oro ha detto che userà il denaro nella musica. La giovane ha detto di voler comprarsi strumenti e prendere parte a delle lezioni con il vocal coach. Alla domanda chi avrebbe voluto che vincesse Amici 23, Sarah Toscano ha fatto il nome di Petit visto che sa fare di tutto. La cantante inoltre ha parlato di Sanremo 2025. La giovane ha ammesso di sognare il palco dell’Ariston dichiarando le seguenti parole: “Sarebbe un grandissimo onore. Mi farebbe piacere, per adesso però non so cosa mi aspetta per il futuro”.

Sarah Toscano parla del rapporto con Lorella Cuccarini nato ad Amici 23

Intervistata a TvBlog, Sarah Toscano ha parlato del suo rapporto con la prof Anna Pettinelli che l’aveva definita una Lolita, un termine che all’inizio non le era molto piaciuto visto che non è un complimento. Nonostante questo, la giovane ha ammesso di aver cercato di reagire in modo concreto e non smentire le parole dell’insegnante. L’artista ha detto: “Ho cercato di capire cosa rappresentasse la Lolita in me.” La vincitrice di Amici 23 ha poi espresso parole di riconoscenza verso Lorella Cuccarini con la quale ha stabilito un rapporto incredibile. Secondo la Toscano il punto di svolta è arrivato durante una conversazione con la prof avvenuta nel pomeridiano quando il suo percorso non andava benissimo. A quel tempo, Lorella aveva accusato la sua allieva di essere bloccata sul palco, tanto da spronarla a fare meglio.