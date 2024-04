Terra amara anticipazioni 14 aprile: un nuovo amore per Fikret? Sorpresa a Cukurova

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma domenica 14 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Zuleyha si farà accompagnare da Aycut e Gaffur in un villaggio a prestare soccorso a una donna in pericolo di vita. Ma ecco, che il ponte crollerà davanti ai loro occhi impedendo loro di raggiungere la località. I telespettatori scopriranno che il ponte era stato sabotato, tanto che tutti i sospetti ricadranno su Colak. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che gli uomini di Colak punteranno il dito su Vahap, tanto che Hakan provar a estorcergli la confessione. Ma il fratello di Abdulkadir giurerà di essere estraneo ai fatti se i gendarmi non lo arrestassero ugualmente.

Terra amara anticipazioni: Fikret fa la conoscenza di Zeynep

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Abdulkadir deciderà di aiutare suo fratello spedendolo lontano a Mersin. Nel frattempo, Sermin e Betul lasceranno la fattoria Yaman per trasferirsi a Istanbul ma per farlo dovranno prendere del denaro contenente in una casetta di sicurezza. Cetin farà la conoscenza di Zeynep, la figlia del suo maestro delle elementari tornata a Cukurova per fare l’insegnante. Il giovane crederà che la nuova arrivata e Fikret possano essere una coppia bellissima, tanto da fare di tutto per farli conoscere. Di conseguenza, Lutfiye chiederà a Fikret di passare a prendere Zeynep con la scusa di mostrarle la casa in cui si dovrà trasferire. Vahap, invece, lascerà una lettera minatoria scritta sul muro della villa di Colak. Abdulkadir dirà all’uomo che suo fratello non è più in città perché l’ha mandato in via se la realtà fosse ben altra.