Terra amara anticipazioni 12 aprile: Fikret chiede la mano di Zuleyha, colpo di scena a Cukurova

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara trasmessa venerdì 12 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Abdulkadir respingerà Betul, rea di aver sposato Colak. Di conseguenza, Vahap sarà costretto a buttare fuori di casa l’avvocatessa e sua madre Sermin per conto di suo fratello. Intanto, Colak riceverà una notifica da parte del comune di Cukurova in merito alla demolizione del suo ristorante abusivo. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il gesto sarà considerato come un affronto dal vecchio proprietario terriero. A tal proposito, Colak accuserà in pubblico Lutfiye di voler vendicarsi di lui approfittandosi della sua posizione di sindaca di Cukurova. Nel frattempo, Zuleyha continuerà a essere diffidente nei confronti di Betul e Sermin nonostante le abbiano assicurato fedeltà.

Terra amara anticipazioni: Fikret deciso a chiedere in sposa Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardante la puntata del 12 aprile su Canale 5 rivelano che Lutfiye si recherà al ristorante di Colak con ordine di demolizione mentre Hakan e Zuleyha si recheranno in comune in quanto intenzionati a sposarsi davanti alla sindachessa. A tal proposito, la vedova di Demir offrirà ospitalità a Sermin e Betul dopo essere state cacciate di casa sia da Colak che da Abdulkadir. La donna le farà sistemare nella modesta abitazione di Gaffur, che invece si trasferirà alla tenuta con Uzum. Fikret, intanto, inviterà Zuleyha a cena per chiederle la mano. Purtroppo il giovane scoprirà che lei e Hakan hanno deciso di sposarsi. Intanto, alla villa giungerà un uomo disperato per le presunte condizioni di salute della moglie durante il parto. Zuleyha chiederà al dottore Aycut di accompagnarla per salvare la partoriente da morte certa.