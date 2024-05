Beautiful anticipazioni dal 13 al 19 maggio: Katie sconvolta dopo una scoperta su Bill

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 13 al 19 maggio in prima visione su Canale 5. Steffy racconterà a sua madre di non aver testimoniato contro Sheila in quanto ricattata da Bill. Katie, nel frattempo, dirà a sua sorella di essersi innamorata di Carter che annuncerà che Sheila è tornata libera. I tre personaggi a questo punto si domanderanno chi possa aver aiutato la criminale ad uscire di prigione. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy apparirà in ansia per la strana scomparsa di Taylor, che si recherà a casa di Bill per un confronto. La giovane rimarrà scossa quando troverà sua madre a confronto con Sheila.

Beautiful anticipazioni: Katie scopre che Bill ha una storia con Sheila

Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 13 al 19 maggio su Canale 5 rivelano che Taylor annuncerà di voler confessare alla polizia di aver sparato a Bill per liberare Steffy e Finn dal ricatto. Katie, invece, rimarrà pietrificata quando scoprirà che il suo ex marito ha iniziato una storia d’amore con Sheila. La donna a questo punto chiederà a Bill di smetterla di proteggere la criminale senza ottenere però un grande successo. Liam, nel frattempo, rimarrà sconvolto quando apprenderà che suo papà ha intrapreso una relazione con una donna dal passato scellerato. Li annuncerà a Steffy e Finn di voler denunciare Sheila alla polizia. Il dottore però avviserà sua madre che rischia di perdere la licenzia medica qualora decidesse di testimoniare davanti alla polizia.