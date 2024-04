Belen Rodriguez paparazzata col nuovo fidanzato: ecco chi è

Dopo i rumor degli ultimi giorni, finalmente le indiscrezioni lanciate dalla blogger Deianira Marzano hanno trovato conferma grazie alle ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Le immagini mostrano Belen Rodriguez e il presunto nuovo fidanzato, Angelo Eduardo, camminare fianco a fianco, manifestando una complicità evidente e lasciando poco spazio ai dubbi.

Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, la Rodriguez sembra aver trovato di nuovo l’amore al fianco di Angelo Eduardo, un imprenditore siciliano di 34 anni. Sebbene in passato la showgirl fosse stata associata a Bruno Cerella, Belen aveva categoricamente smentito una relazione con lui.

Belen Rodriguez: conferme sul nuovo amore con Angelo Eduardo

Le ultime voci di corridoio suggeriscono che Belen abbia persino portato Angelo a Parigi, presso il celebre parco divertimenti EuroDisney, insieme ai suoi figli Santiago e Luna Marì, oltre alla sua famiglia, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla loro presunta love story.

Questa nuova relazione sembra essere in corso da più di un mese, e l’attenzione è ora rivolta al 30 giugno, data del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per eventuali aggiornamenti sulla situazione. Non è da escludere che un evento così importante possa rappresentare l’occasione perfetta per Belen e Angelo di ufficializzare la loro relazione e uscire allo scoperto. Resta da vedere come evolverà questa storia d’amore e se i due decideranno di confermare pubblicamente la loro relazione.