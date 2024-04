Rally Costa del Gargano, disciplina della circolazione stradale a Monte Sant’Angelo per sabato 27 aprile

RALLY COSTA DEL GARGANO, DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER SABATO 27 APRILE

Sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 si terrà la terza edizione Rally Costa del Gargano.

Nel pomeriggio e nella serata del 27 aprile 2024 le due prove speciali della gara interesseranno, oltre alla S.P. n. 55 (Macchia-Monte Sant’Angelo), anche il centro abitato e, nello specifico, la via Panoramica Sud, con il riordino delle autovetture partecipanti alla gara in piazza Beneficenza.

Con Ordinanza n. 19 del 17 aprile, la Responsabile del Settore “Sicurezza, Viabilità, SUAP”, ha disposto:

il giorno 27 aprile 2024 dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e, comunque, fino al termine del secondo trasferimento delle autovetture in gara da via Grimoaldo a corso Vittorio Emanuele angolo via Carbonara:

• In via Panoramica Sud, da piazza Montanari nel Mondo a via Grimoaldo è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta veicolare e pedonale, con rimozione coatta a tutti i veicoli, eccetto i veicoli in gara, delle FF.OO. e in servizio di emergenza.

• In via Grimoaldo, piazza Ciro Angelillis, via Belvedere, piazza Beneficenza, via Garibaldi, via Reale Basilica e corso Vittorio Emanuele (incrocio via Verdi – via Carbonara) è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata.

• La modifica degli orari delle due aree ZTL, con controllo automatico degli accessi, da via Grimoaldo (Varco zona Croce), piazza Ciro Angelillis, via Belvedere, piazza Beneficenza (Varco villa comunale), piazza Cappelletti, via Garibaldi e via Reale Basilica dalle ore 18.00 alle ore 24.00, consentendo l’accesso esclusivamente ai veicoli autorizzati.

• Lo spegnimento dei varchi ZTL di via Giuseppe Verdi e via Vittorio Emanuele, individuate come viabilità alternativa ai veicoli che non potranno immettersi sulla via Panoramica Sud.

• Nelle piazzole antistanti le palazzine residenziali presenti lungo la S.P. 55, in via Sant’Antonio Abate dall’incrocio con via Giovanna I a via Montessori, in via Raffaele Cassa, via Sant’Oronzo, piazza San Francesco, via dell’Archetto e largo del Salvatore è vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

• In via Sant’Antonio Abate, dall’incrocio con via Giovanna I a via Montessori, è istituito il doppio senso di marcia.

• Lo spostamento in viale Kennedy del capolinea degli autobus per le corse extraurbane serali a partire dalle ore 21.00.

Il transito veicolare da e verso i quartieri residenziali che immettono sulla Panoramica Sud e, comunque solo laddove privi di viabilità alternativa, venga consentito esclusivamente da personale delle FF.OO., preposto durante la manifestazione sportiva ai servizi di viabilità, unicamente durante il lasso temporale di trenta minuti tra le due prove speciali, e nello specifico nell’arco temporale tra il passaggio della “vettura scopa” al termine della prima prova e lo start della seconda prova. Gli spostamenti dovranno comunque seguire il senso di marcia della prova.