Uomini e Donne, Barbara De Santi inedita: “Ecco qual è il mio obbiettivo a 55 anni”

Barbara De Santi è una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne. La dama si è fatta valere in questa stagione del trono over per la sua conoscenza con Ernesto Russo finita tra varie accuse. Il cavaliere infatti ha accusato la donna di aver influito nel suo allentamento dalla trasmissione mostrando alla redazione delle sue foto compromettenti con un’altra donna. Accuse che però non hanno ricevuto replica da parte di Barbara De Santi. A tal proposito, la dama di Uomini e Donne ha fatto molto parlare in queste ultime ore per alcune dichiarazioni fatte su Instagram. Barbara ha presentato la seconda edizione del suo libro dal titolo “Fare l’amore come un’escort” dove ha parlato anche un po’ di sé. In merito a ciò, la donna ha detto: “Quando mi guardo vedo una donna di successo, non mi manca nulla, sempre ben curata e vestita ma le persone non sanno come sono arrivata a questo e quante lacrime e sacrifici da sola”.

Uomini e Donne, Barbara De Santi svela i suoi obbiettivi

Nel corso della presentazione del suo libro, Barbara De Santi ha raccontato retroscena inediti della sua vita. La dama di Uomini e Donne ha ammesso di essersi definita da poco tempo una persona poliedrica perché riveste diversi ruoli e deve essere sempre sul pezzo in ogni occasione. La donna ha parlato dei suoi obbiettivi nella vita. Se un tempo era crearsi una famiglia, trovare l’amore e realizzarsi lavorativamente. Oggi a 55 anni gli obbiettivi sono cambiati. Barbara infatti ha dichiarato le seguenti parole: “l’obiettivo primario è quello di raggiungere una stabilità economica perché ho sempre paura di non farcela essendo da sola. Se poi questa stabilità economica riuscissi a realizzarla con un compagno, tanto meglio”.