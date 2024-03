Monte Sant’Angelo, preparano il falò di San Giuseppe e trovano un moscardino, lo chiamano “Pino”

MONTE SANT’ANGELO – Nella giornata di ieri si festeggiava San Giuseppe, festa molto sentita a Monte Sant’Angelo. Mentre in città si costruiva il falò in presenza dei bimbi delle scuole primarie, dalla catasta di legna è venuto fuori un piccolo moscardino.



Come scrive Giuseppe Totaro che ha pubblicato questo tenero e simpatico post, Molto probabilmente era in letargo in qualche tronco. Il Moscardino è stato subito affidato alle autorità competenti. Un bimbo presente ha suggerito di chiamarlo “Pino”, in onore di San Giuseppe.

Il moscardino è un simpatico roditore, appartenente alla famiglia Gliridae, che vive prevalentemente in Europa e in Asia Minore.

Foto e Post di Giuseppe Totaro di Monte Sant’Angelo