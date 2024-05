Come sarà il meteo della prossima settimana in Italia?

Le perturbazioni sembrano non lasciare l’Italia in questa fase della primavera.

Ed ecco che anche la prossima settimana le previsioni meteo sull’Italia non sono benevole. Vediamo cosa dice MeteoLive.

L’aria’aria fresca presente sul nostro paese naturalmente non passerà inosservata e produrrà tantissima instabilità, soprattutto i tipici temporali pomeridiani e serali che rappresentano un classico della tarda primavera e dell’estate.

Il soleggiamento diurno permette un costante accumulo di energia nei bassi strati, la quale risulta poi determinante per la formazione di temporali, acquazzoni e grandinate nel momento in cui transita aria più fredda in alta quota.

Dal 7 maggio temporali e rovesci saranno protagonisti su gran parte d’Italia da Nord a sud, ma localmente avremo a che fare anche con fenomeni piuttosto estremi come forti nubifragi, grandine di grosse dimensioni e intense raffiche di vento.