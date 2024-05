Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano dà forfait in studio, Daniele Paudice svela la sua preferenza

Novità importanti accadranno nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne trasmesse tra qualche giorno sui teleschermi di Canale 5. Tra i grandi protagonisti ci sarà senz’altro Ida Platano. Per l’occasione, Maria De Filippi manderà un filmato della settimana precedente quando la tronista era andata nel camerino di Mario Cusitore per chiedergli una spiegazione sulla segnalazione arrivata che l’aveva mandata in crisi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che l’uomo si rifiuterà di fornire il cognome della ragazza con la quale è uscito da un hotel di Napoli. Mario ha chiesto a Ida di credergli sulla parola altrimenti poteva tranquillamente spedirlo a casa.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano non si presenta in studio, Daniele Paudice ha una preferenza per Marika

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano preferirà non presentarsi in studio ammettendo di essere molto delusa dal comportamento di Pierpaolo Siano e Mario. La tronista ha ammesso di non poter fidarsi di loro, tanto da voler mandarli un chiaro segnale. Maria De Filippi darà poi spazio al trono di Daniele Paudice, che porterà in esterna Gaia e Marika. In questo frangente, il tronista ammetterà di avere una preferenza per la seconda visto che si è trovato molto bene in esterna insieme a lei. Gaia incasserà il colpo mentre Daniele ballerà con Marika confermando la grande sintonia nascente tra di loro. Insomma, sembra che la scelta del ragazzo sia ormai scontata.