Meteo Italia, la tendenza per il Primo Maggio

Italia spaccata in due per il Primo Maggio: è una tendenza meteo da non sottovalutare ad oggi.

Secondo Meteo Live, i recenti aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una chiara persistenza dell’instabilità e del freddo e del maltempo su tante aree del vecchio continente, ma in questo caso potremmo avere una maggior concentrazione di depressioni sull’Europa occidentale. Infatti, tra la fine di Aprile e l’inizio di maggio, le perturbazioni potrebbero prediligere con più facilità regioni come Spagna, Portogallo e Francia, dando vita a risalite di aria più tiepida tropicale su parte della nostra penisola e tutta l’Europa orientale. Questi scambi meridiani un po’ più pronunciati potrebbero favorire il ritorno dell’alta pressione subtropicale su diverse nostre regioni, soprattutto quelle del Sud.

Sempre secondo il noto sito meteo per il primo maggio, ll momento le temperature massime previste mostrano punte di 27 o addirittura 29 ° su diverse località del meridione, dalla Puglia alla Sicilia. Man mano che ci si sposta verso nord troviamo temperature più basse, fino ad arrivare al settentrione dove avremo temperature nettamente più basse grazie all’influenza delle correnti atlantiche.

Insomma per il primo maggio si prevede un meteo clemente al sud, ancora instabile al nord.