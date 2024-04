Meteo Puglia, le previsioni meteo del Primo Maggio

Che tempo farà il Primo Maggio sulla Puglia?

Il maltempo intenso che interesserà l’Italia per la Festa dei Lavoratori si sviluppa principalmente sui settori tirrenici.

Piogge soprattutto al nord-ovest, Sardegna, medio-alto Tirreno e zone interne. Piovaschi sparsi al nord-est, per il resto nuvolosità in aumento, ma piogge nel complesso scarse. Temperature in generale calo, specie dove agiranno le precipitazioni più intense.

Ed in Puglia?

Dal pomeriggio rovesci sparsi potrebbero interessare le aree interne della Puglia ed alcune zone del Gargano, dove potrebbero svilupparsi anche rapidi temporali.

La sera, invece, i rovesci potrebbero spostarsi sul versante centro meridionale della Regione, ma saranno sparsi e non di forte intensità.