Meteo Gargano, le previsioni del weekend

Venerdì 12 aprile: qualche nube, temperature di nuovo in risalita per via dell’attenuazione dei venti.

Sabato 13 aprile: cielo sereno, massime fino a 25-26 gradi.

Domenica 14 aprile: cielo sereno, temperature ancora in risalita. Clima simil estivo.