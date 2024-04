Maria De Filippi e quel gesto speciale per Stefano De Martino in diretta tv

Sabato 13 aprile è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 23. In questo frangente, Maria De Filippi si è resa protagonista di un gesto speciale nei confronti di Stefano De Martino. Tutto è iniziato quando in studio è entrato Vincenzo De Lucia che ha intrattenuto il pubblico con un suo sketch comico. Maria De Filippi ha presentato il comico come sua sorella dopo aver sottolineato di avere un fratello di sangue. L’uomo infatti è entrato in studio imitando la nota conduttrice italiana come aveva fatto in altri spettacoli teatrali. Vincenzo De Lucia infatti è uno dei comici di Stasera tutto è possibile dove è solito fare l’imitazione della bionda presentatrice nel programma condotto da Stefano De Martino.

Maria De Filippi saluta Stefano De Martino durante Amici 23

L’imitazione di Vincenzo De Lucia nelle vesti di Maria De Filippi è stata molto apprezzata dal pubblico da casa e in studio. In questo frangente, la conduttrice di Amici 23 ha approfittato dell’arrivo del comico per rendersi protagonista di un gesto speciale. La donna infatti ha salutato calorosamente Stefano De Martino in diretta tv. Infatti, la vedova di Maurizio Costanzo ha dichiarato le seguenti parole: “Un bacio a Stefano”. I due sono legati da una profonda amicizia iniziata dall’arrivo del marito di Belen Rodriguez nella scuola di Amici come allievo. Molto spesso sono ospiti dei rispettivi programmi dove si rendono protagonisti di siparietti divertenti.