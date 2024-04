Don Luigi Ciotti arriva a Vieste e Mattinata

Il coordinamento provinciale di Foggia, insieme al presidio scolastico di Vieste ed al presidio

cittadino di Mattinata, organizza due incontri che vedranno la partecipazione di don Luigi Ciotti,

fondatore di Libera e del gruppo Abele.



La mattina del 30 aprile, dalle ore 9:30, infatti, don Luigi incontrerà e dialogherà con gli studenti

del Presidio scolastico formato dagli istituti “IPEOA Enrico Mattei”, “IISS Fazzini Giuliani”, “IC

Rodari – Alighieri – Spalatro”, presso l’Auditorium “Fazzini – Giuliani” di Vieste. Un momento di

conoscenza e di confronto sulla condizione giovanile e sull’importanza dell’impegno di ciascuno per

costruire una comunità alternativa a quella mafiosa.



Interverranno per un saluto di indirizzo: i Dirigenti scolastici: prof. Damiano Francesco Iocolo,

Perof.ssa Teresa Cuciniello, Prof. Pietro Loconte, il Sindaco di Vieste dott. Giuseppe Nobiletti.

Modera la prof.ssa Anna Maria Russo, referente Presidio Scolastico di Libera Vieste.



Nel pomeriggio, invece, incontrerà e dialogherà con la comunità Mattinatese. L’incontro pubblico

che si terrà alle ore 18.00 presso il sagrato della Chiesa Abbaziale di Mattinata, rappresenta un

momento di grande importanza per l’intera comunità: un’opportunità per riflettere sulle sfide del

nostro tempo e per rinnovare il nostro impegno nel costruire un mondo più giusto e solidale per tutti.



Interverranno: Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata e referente Provinciale “Avviso Pubblico”,

don Luca Santoro, vicario generale dell’Arcidiocesi di “Manfredonia – Vieste – S. Giovanni R.”,

Marco Lauriola, Referente Presidio cittadino Libera Mattinata. Modera Federica Bianchi, referente

provinciale Libera Foggia.



La cittadinanza è invitata a partecipare.



Coordinamento Provinciale Libera Foggia

Presidio scolastico “Hyso Telharay e tutte le vittime innocenti del caporalato”

Presidio cittadino Libera Mattinata