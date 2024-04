Amici 23, Michele Bravi e le parole commuoventi su Maria De Filippi

Michele Bravi è uno dei giudici del serale di Amici 23. Di recente, l’artista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha raccontato dettagli privati della sua vita. Il giovane ha confidato di non essere più single ma di avere ritrovato l’amore. Il collega di Cristiano Malgioglio ha rivelato che un tempo aveva relazioni tossiche funzionali mentre adesso ha una relazione sana insieme ad un ragazzo più grande di lui, con il quale sta da circa due anni. In merito a ciò, Michele Bravi ha dichiarato: “Una storia bella finalmente. Ho capito che l’amore va coltivato con cura”. Il giudice di Amici di Maria De Filippi inoltre ha riferito di sognare di diventare padre, tanto che gli piacerebbe avere un figlio anche se per ora è un’idea ancora sfumata.

Amici 23, Michele Bravi parla del rapporto con Maria De Filippi

Il giudice di Amici 23 si è raccontato a 360° gradi parlando anche del rapporto con Maria De Filippi. A tal proposito, Michele Bravi ha dichiarato le seguenti parole: “Le devo tutto. Mi ha dato fiducia quando parto con le mie paranoie assurde lei mi stoppa “Meno ansia” mi dice così secca.” Il giovane inoltre ha parlato della crisi avuta dopo l’uscita del suo ultimo anno circa 3 anni fa, rivelando di aver avuto un blocco tanto da inventarsi delle scuse pur di non tornare alla musica. Michele Bravi ha concluso l’intervista ad Oggi affermano che leggere il libro La vita dell’artista ha funzionato, visto che in un mese e mezzo è riuscito a concludere il suo nuovo album.