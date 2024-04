Manfredonia, tre persone truffano anziani in centro

Da mesi un gruppo criminale esperto in truffe in danno di anziani che vivono soli sta mietendo numerose vittime in città, con particolare preferenza verso il quartiere Centro – Scaloria.

Si tratta di un nucleo composto da 3 persone: un uomo giovane, che si presenta con modi gentili, una donna molto magra e un uomo adulto, robusto e calvo.

Il modus operandi è sempre lo stesso; dopo aver reperito illecitamente dati sensibili, si presentano presso l’abitazione del malcapitato dichiarando che un suo parente (figlio, nipote) ha avuto un sinistro e si trova in stato di fermo presso un corpo di polizia, subito dopo rappresentano l’urgenza di svincolare il congiunto mediante il pagamento di una somma di denaro immediata e, in aggiunta, con la cessione di preziosi in oro che chiedono all’anziana vittima di pesare su una bilancia e di consegnare a un loro addetto che passerà per il ritiro.

Si tratta di delinquenti esperti, scaltri, rapidi, con ogni probabilità dispongono di basisti locali, in grado di reperire dati sensibili come nomi di parenti e numeri di telefono che servono per dare credibilità alla truffa e confondere le vittime.

Si invita pertanto a prestare la massima attenzione e a diffidare di chiunque esiga denaro o preziosi personalmente o telefonicamente.