Uomini e Donne anticipazioni: scenata di gelosia di Gemma Galgani, un abbandono nel trono over

Ieri 30 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti clamorosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico e in particolare a quello di Daniele Paudice, unico tronista rimasto dopo l’abbandono di Ida Platano rimasta senza corteggiatori. Le anticipazioni di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che Daniele ha fatto due esterne. L’uomo ha portato in esterna sia Marika che Gaia. Nella prossima registrazione, il tronista ha svelato che farà la sua scelta. Difatti, la prossima settimana si terranno le ultime due registrazioni di questa stagione del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni: Fabio abbandona il programma, Gemma gelosa di Pietro

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono over. Gemma Galgani ha fatto una scenata di gelosia dopo essere uscita in esterna con Pietro. Il cavaliere infatti avrebbe fatto un apprezzamento ad una ragazza dicendole che ha dei bei capelli ricci. Mario, invece, ha ricevuto due ragazze in studio. Ma il cavaliere ha preferito continuare a vedere solo Milena. Sabrina ha chiuso la conoscenza con Fabio. Il cavaliere a questo punto è stato attaccato da varie dame. Per questo motivo, l’uomo ha deciso di abbandonare il programma.