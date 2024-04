Manfredonia, “La manutenzione straordinaria della pavimentazione del cimitero spetta al Comune”

In data 22/04/2024 avete pubblicato un articolo, a firma di Antonio Castriotta, il quale riporta delle segnalazioni di cittadini che si lamentano dello stato della pavimentazione del secondo piano della Tomba di San Matteo, ponendosi la domanda se la manutenzione straordinaria della pavimentazione spetti alla Confraternita o al Comune di Manfredonia, ipotizzando che anche la Confraternita stia facendo “il solito scarica a barile”.

Preme replicare a tale articolo poiché in virtù della sentenza del Tribunale di Foggia-Sezione distaccata di Manfredonia n. 3/2012 e della sentenza n. 761/2022, della Corte di Appello di Bari, quest’ultima ora impugnata in Corte di Cassazione dal Comune di Manfredonia, è stata accertata la proprietà in favore delle Confraternite dei suoli ove insiste tutto il cimitero privato delle Confraternite, con esclusione di una minima parte, così statuendo nella parte motiva:

”Del resto, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, ha riconosciuto la proprietà in capo al Comune di Manfredonia per alcuni suoli la cui “cessione” alle confraternite è stata ricondotta nello schema del rapporto concessorio”.

La parte interessata dalla mancata manutenzione straordinaria della pavimentazione rientra tra questi suoli.

Pertanto, la manutenzione straordinaria della pavimentazione relativa alla Tomba di San Matteo oggetto delle immagini video pubblicate nell’articolo, insistente nel Reparto A07 Monumentale (Colonnato), spetta al Comune di Manfredonia e non alla Confraternita.

Inoltre, l’articolo si conclude in maniera equivoca facendo intendere che le “tasse ingenti per i servizi cimiteriali” siano incamerate anche dalle Confraternite.

Preme al riguardo replicare che le Confraternite riscuotono dagli usuari delle tombe una quota annuale di Euro 11 per la sola manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree cimiteriali del cimitero privato delle Confraternite.

Vogliate, pertanto, pubblicare la presente rettifica ai sensi di legge.

Nicola Ferrara – Confraternite Manfredonia