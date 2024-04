L’Isola dei famosi 2024 anticipazioni oggi 22 aprile: Aras Senol e Edoardo Franco di nuovo in gioco?

L’Isola dei famosi 2024 è giunta alla quinta puntata con la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice sarà affiancata ancora una volta da Dario Maltese e Sonia Bruganelli nei panni di opinionisti. L’inviata in Honduras per raccontare le imprese dei naufraghi è ancora una volta Eleonor Casalegno. Un nuovo appuntamento che si prospetta ricco di colpi di scena. Le anticipazioni dell’Isola dei famosi 2024 annunciano che Pietro si confronterà con il resto dei naufraghi. Il poeta dimostrerà di non sottostare alle regole del gruppo. Maité, invece, avrà alcuni dubbi sulla buona fede di alcuni dopo essere stata nominata. Inoltre, si cercherà di scoprire chi ha sottratto del cibo alla troupe del programma. Pietro, Alvina e Khady avevano detto di aver ricevuto una parte del cibo sottratta alla produzione.

L’Isola dei famosi 2024 anticipazioni: Aras Senol e Edoardo Franco potrebbero rientrare in gioco

Le anticipazioni dell’Isola dei famosi 2024 rivelano che Aras Senol e Edoardo Franco rimangono ancora isolati dal gruppo dopo aver contratto il Covid. I due naufraghi potrebbero entrare nuovamente in gioco nel corso della quinta puntata trasmessa oggi 22 aprile. Sonny Olumati e Rosanna Lodi, invece, si uniranno al resto del gruppo dopo aver concluso la prova insieme all’aiuto di Edoardo Stoppa. Inoltre, non mancheranno le prove di ricompensa e la prova immunità per decretare il nuovo leader ed i nuovi nominati della serata. Insomma, ci attende una puntata ricca di colpi di scena per gli amanti del reality show ambientato in Honduras.