Isola dei famosi 2024, tensioni tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese: lei rompe il silenzio

Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua sull’Isola dei famosi 2024. Dopo aver fatto esperienza al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, la donna è sbarcata nel salotto televisivo di Vladimir Luxuria in un reality show che in termini di ascolti sta facendo fatica a decollare. Nelle ultime puntate, Sonia Bruganelli è stata protagonista di un alterco con Dario Maltese, il suo collega d’avventura. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata ampiamente criticata per un presunto astio nei confronti dell’opinionista che rischia di minare la tranquillità all’interno dell’Isola dei famosi 2024. Ospite di Casa SDL, la donna ha rotto il silenzio sulla situazione. Sonia inoltre ha fatto il nome sul probabile vincitore del reality show.

Sonia Bruganelli smentisce gli attriti con Dario Maltese all’Isola dei famosi 2024

In occasione della puntata dell’Isola dei famosi 2024 del 15 aprile sono volate scintille tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I due opinionisti si sono beccati durante la diretta. Inizialmente, la donna ha chiesto di poter alleggerire la situazione creata troppo pesante dal collega con domande troppo intimiste. A questo punto, Maltese ha accusato Sonia di essersi accanita contro Matilde Brandi. Ed ecco, che l’ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto far chiarezza in merito alle presunte tensioni con il volto del TG5. La donna ha dichiarato di non avere attriti con il collega: “Sono rimasti ad Adriana Volpe. Lei e Dario sono tanto diversi eh, non li puoi confondere! Ovviamente io e Dario non ci odiamo“. L’opinionista tuttavia ha lanciato un dardo velenoso nei confronti dell’uomo facendo intendere che non se le mandano a dire, tanto da definirlo un grillo parlante. La donna ha concluso ammettendo di credere che il programma verrà vinto da Pietro Fanelli, visto che è il favorito di tutte le ragazzine.