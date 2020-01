“La tua scuola…” Open Day alla “Don Milani – Maiorano”

“La tua scuola…”: da giovedì 16 a giovedì 23 Gennaio l’Istituto comprensivo “Don Milani Uno – Maiorano” di Manfredonia apre le porte alla città per il tradizionale appuntamento dell’Open Dayin vista delle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021. Ben sei gli incontri previsti.

Si parte il 16 con la Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano” in Via Coppa del vento, alle ore 16.30: le famiglie saranno accompagnate in una visita degli ambienti scolastici (aule, laboratori, auditorium, palestra), saranno loro illustrate l’offerta formativa della scuola ele varie attività progettuali ed extra-curricolari che caratterizzano l’azione educativa e didattica. In particolare, si potrà assistere ad un’esibizione del Coro della scuola, che già nel periodo natalizio ha dato ottima prova di sé in più occasioni, anche fuori Manfredonia.

Si continua venerdì 17 con la Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani”, in Via Tratturo del Carmine, alle ore 17.30: anche in questo plesso si potranno visitare le moderne ed efficienti strutture ed attrezzature in dotazione della scuola, che offre, tra l’altro, l’indirizzo musicale con lo studio di pianoforte, violino, chitarra e flauto.

Il 22 e 23 Gennaio, invece, appuntamenti presso i quattro plessi della Scuola dell’Infanzia, dalle ore 9.00 alle 15.30: il 22 le Scuole Rione occidentale, in Via Raffaello, e Vanvitelli, in Via Coppa del vento; mentre il 23 toccherà alle Scuole Garibaldi, in Via Garibaldi, e Parco Pellegrino, in Via Parco del Pellegrino.