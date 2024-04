Vitulano Drugstore Manfredonia: Clemente e Renato al Torneo delle Regioni

Il Vitulano Drugstore Manfredonia continua a ricevere buone notizie in ambito giovanile. Al 60° Torneo delle Regioni 2024, che si svolgerà in Calabria dal 25 aprile all’1 maggio, parteciperanno anche due elementi del vivaio sipontino: Giacinto Francesco Clemente e Domenico Renato.



I due, giovanissimi, dopo un’annata da protagonisti nei campionati Under 15 e Under 17, hanno offerto un prezioso contributo anche negli allenamenti dell’Under 19 e addirittura della prima squadra. A premiare i loro sforzi e i continui viaggi per svolgere gli allenamenti selettivi arriva dunque la prestigiosa chiamata: vestiranno la maglia della Rappresentativa Pugliese, guidata da Vito Stoppa, nella categoria Under 15 Maschile.



Girone complesso con i padroni di casa della Calabria e la forte Lombardia che non deve intimorire: i due ragazzi hanno la chance di mostrare il loro talento nella competizione giovanile più prestigiosa d’Italia. Le partite si giocheranno all’orario fisso delle 9:30 ed eventuali dirette delle gare saranno condivise dal Vitulano Drugstore Manfredonia sui suoi social.



La società non può che dirsi orgogliosa di questo risultato, ottenuto con il duro lavoro di dirigenza e staff che hanno creduto nello sviluppo dei propri tesserati. L’augurio ai giovani atleti è quello di divertirsi in questa esperienza e di apprendere il più possibile da un contesto altamente stimolante.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

*in foto, Clemente a sinistra nella prima fila, al centro Renato