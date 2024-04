La Promessa le anticipazioni di oggi 17 aprile: che spavento per Maria!

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Cruz si trova a dover affrontare una serie di problemi nella gestione della tenuta, tra cui gli errori commessi da Catalina. La marchesa è furiosa dopo aver scoperto che sua figliastra è stata coinvolta nelle questioni economiche, un’ingerenza che lei ha sempre cercato di evitare. È particolarmente delusa dal fatto che Catalina sia caduta nelle trappole di De La Mata, permettendo che una clausola dannosa venisse inserita nei contratti di affitto.

Catalina si sente profondamente colpevole per essersi lasciata ingannare e per aver compromesso la sicurezza della tenuta. La scoperta della clausola introdotta da Don Lorenzo la lascia sconvolta, rendendola consapevole dell’entità del danno causato. Cruz reagisce con rabbia, ma il sostegno di Don Romulo e Simona le offre conforto, assicurandole che ogni errore può essere risolto e che troveranno presto una soluzione.

Anticipazioni La Promessa mercoledì 17 aprile 2024

Nel frattempo, Maria inizia a dubitare della prontezza di Salvador per il matrimonio e si preoccupa per i suoi traumi non risolti. La reazione violenta dell’ex soldato a un gesto innocente da parte di Fernandez la sconcerta profondamente, spingendola a riflettere sulle parole di amici e parenti. Forse è giunto il momento di considerare il rinvio delle nozze, proprio come consigliato da Lope e dalle sue amiche.