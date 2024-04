La Promessa le anticipazioni di oggi 16 aprile: Cruz caccia Elisa dalla tenuta

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Candela, con il peso del segreto sulle spalle, confida a Carlos di aver scoperto la verità sulle misteriose lettere, proponendo un’alleanza segreta con Simona per scrivere insieme. Nel frattempo, Jana e le sue colleghe portano avanti il loro gesto di solidarietà consegnando il corredo a Pia, mentre l’aria si fa densa di tensione con le parole taglienti di Jimena, che mettono in imbarazzo Manuel e scuotono le fondamenta delle relazioni familiari.

Il brindisi per la chiusura delle questioni testamentarie porta alla luce nuovi contrasti e svela verità nascoste, come il repentino abbandono di Elisa, disgustata dalle azioni di Cruz e Lorenzo. Il gesto audace di Elisa, baciando Alonso davanti a tutti prima di partire, aggiunge un altro tassello al mosaico di emozioni e intrighi che permea la vita nella Promessa.

Anticipazioni La Promessa martedì 16 aprile 2024

Intanto, le tensioni si acuiscono quando Salvador reagisce in modo sconcertante al tocco di Maria, gettando ombre di sospetto sulle loro interazioni. Catalina, travolta dalla consapevolezza di essere caduta in una trappola tessuta da Lorenzo, si trova a confrontarsi con il senso di colpa per non aver saputo evitare l’inganno. Tuttavia, il sostegno di Romulo e Simona le offre una luce di speranza, ricordandole che anche dagli errori si può imparare e trovare la via per un nuovo inizio.