La Promessa anticipazioni, segreti svelati e misteri in aumento

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Jana è sconvolta dopo aver trovato un biglietto anonimo che sembra rivelare informazioni sul passato oscuro di sua madre. Determinata a scoprire la verità, la ragazza decide di incontrare il misterioso autore del biglietto, sperando che possa finalmente svelarle i segreti che ha custodito per così tanto tempo. Ma chi è questo misterioso individuo e cosa ha da confessare? Vi anticipiamo che presto Jana farà la conoscenza di una vecchia amica di Dolores, la quale sembra sapere molto di più di quanto la cameriera si aspetti.

Nel frattempo, Candela e Simona sono impegnate nella ricerca di Don Carlos, il loro maestro scomparso nel nulla. Preoccupate per il suo destino, le due donne si assentano dalle cucine de La Promessa, mettendo Lope nei guai. Pia, la governante, è costretta a rimetterle al loro posto e le redarguisce per il loro comportamento, avvertendole di non assentarsi senza giustificazione. Candela e Simona dovranno fare i conti con le conseguenze delle loro azioni e imparare a comportarsi con più responsabilità.

Anticipazioni La Promessa: nuovi sviluppi nella vita di Jana

Lorenzo ha acquisito il controllo della tenuta inserendo una clausola nel contratto del prestito. Senza i soldi per rimborsare il prestito, Don Alonso rischia di perdere una parte delle sue terre. Catalina, sentendosi in colpa per non aver visto le manovre di Lorenzo, confida tutto a Manuel, condividendo le loro preoccupazioni sul destino della famiglia a causa del padre di Curro. I Lujàn si troveranno di fronte a una lotta per liberarsi dal controllo del De La Mata?