La Commissione Regionale arbitri di calcio fa visita alla sezione Aia di Foggia

Una serata di grande spessore tecnico associativo, quella che si è concretizzata presso la sezione arbitri di calcio “Formillo” di Foggia.

Presente il delegato provinciale del comitato FIGC, l’avvocato Lorenzo Taggio e la Commissione Regionale Arbitri, presieduta dall’ex arbitro di serie A, Domenico Celi.

L’intervento del Presidente regionale è stato concentrato sulla importanza che riveste a livello regionale la sezione di Foggia che, allo stato può vantare la più alta percentuale di rappresentanza all’interno della Commissione, con i nomi di Diego Roca, Lucia Abruzzese e Giacomo De Varti.

Questo rappresenta, naturalmente, un valore aggiunto per la sezione di Foggia che punta a raggiungere, come precisato dal suo presidente Giuseppe Dantuono, entro la fine del 2025 la quota di 250 associati, contro i 183 attuali.

Oltre a tale obiettivo, l’auspicio è quello di valorizzare gli arbitri sia a disposizione dell’organo tecnico provinciale che regionale per consentire ai più meritevoli di poter arbitrare, quanto prima, nelle categorie nazionali, come in passato, quando la sezione di Foggia evidenziava a livello nazionale arbitri, assistenti ed osservatori di assoluto livello.



Di grande spessore l’intervento dell’avvocato Taggio che ha ribadito la vicinanza del Comitato Provinciale ai giovani arbitri attraverso un costante collegamento con le società calcistiche ma soprattutto con il presidente D’Antuono il tutto per implementare buoni rapporti tra società ed arbitri e favorire la crescita di questi ultimi.



Presentato nel corso della riunione il nuovo consiglio direttivo che, con slancio ed entusiasmo fattivo, è già al lavoro per riportare la sezione ai fasti di un tempo.



Antonio Castriotta