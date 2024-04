Tempesta d’Amore anticipazioni, Shirin rischia di morire: André rivela un segreto a Max

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Gerry, convinto che il suo sogno sia premonitore, spera che Shirin possa recuperare la vista, ma purtroppo i medici non sono così ottimisti. La ragazza deve affrontare la dura realtà che i suoi occhi faticano a recuperare la vista e potrebbe aver bisogno di un trapianto di cornea. Determinata a dimostrare la sua indipendenza, Shirin commette un’impresa rischiosa che la mette in pericolo, ma viene salvata grazie all’intervento di Valentina.

Valentina, dopo giorni di riflessione, decide di iniziare un tirocinio in ospedale, mentre Vanessa è sopraffatta dai sentimenti contrastanti di Carolin nei suoi confronti. Mentre Max si prepara ad allargare la famiglia, Vanessa capisce che non può rinunciare al suo sogno di essere madre con lui. Nel frattempo, Josie e Paul sono felici del loro fidanzamento, ma un imprevisto mette in crisi i loro piani di matrimonio.

André, in preda ai tranquillanti, rivela un segreto a Max che coinvolge Helene, mentre Markus ritorna al Fürstenhof con l’intenzione di lottare per il suo matrimonio con Alexandra. Tuttavia, il suo ricatto mette sia Alexandra che Christoph nei guai, portando la donna a considerare di cedere alle richieste del marito pur di evitare la prigione.

Eleni cerca di convincere Markus a desistere dal ricatto, ma quando riceve un messaggio da Christoph, il suo atteggiamento cambia. Nel frattempo, Helene deve confessare a Max la verità sui suoi sensi di colpa nei confronti di Gerry, riaprendo vecchie ferite.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore, Vanessa sceglie Max

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.