Domenica In anticipazioni ospiti 28 aprile: Mara Venier accoglie il vero Sandokan su Rai 1

Il prossimo 28 aprile andrà in onda una nuova puntata con Domenica In condotta come sempre da Mara Venier, che è stata riconfermata anche per la prossima stagione televisiva. La conduttrice accoglierà moltissimi ospiti nel suo studio che faranno molto parlare di loro. In particolare, il primo ad intervenire in puntata sarà l’attore Kabir Bedi, ovvero il vero Sandokan della fiction di Sergio Solima andata in onda su Rai 1 nel 1988. Le anticipazioni di Domenica In rivelano che l’uomo racconterà dettagli inediti della sua vita e della sua carriera. L’attore inoltre potrebbe parlare del nuovo riadattamento di Sandokan che vede protagonista Can Yaman, che sarà ospite di Verissimo il prossimo 27 aprile. L’uomo sarà protagonista anche di un talshow con Candida Morvillo, Barbara Alberti, Katia Ricciarelli e Rossella Erra. L’intervista si concluderà con un numero musicale a tema Bollywood.

Domenica In anticipazioni: Mara Venier intervista Lory Del Santo

Le anticipazioni di Domenica In in onda il 28 aprile rivelano che Mara Venier ospiterà Lory Del Santo dopo l’ospitata avvenuta nell’ultima puntata di Belve. La regista concederà una lunga intervista dove ripercorrerà le fasi della sua lunga esistenza. Inoltre, spazio a Roberto Bolle, che nel corso dell’ospitata parlerà del suo programma Viva la danza in programma il prossimo lunedì 29 aprile su Rai 1. Per la musica, invece, ci sarà Leo Gassmann con il suo ultimo singolo Take That. Per il cinema, ci saranno Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio che presenteranno il loro ultimo film “Sei fratelli”, che debutterà al cinema il prossimo 1 maggio. Chiude la puntata del contenitore domenicale Andrea Sannino, con la sua nuova canzone Muri pe’ tte.