Kate Middleton in un video: “Ho il cancro”

La principessa di Galles Kate Middleton, consorte dell’erede al trono britannico William, che è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all’addome, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Kate, futura regina consorte, non ha precisato di quale tipo sia il cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome di gennaio nella London Clinic.

Ha aggiunto che la notizia è arrivata come “uno shock” e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio.

Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro.