Caso aborto, cosa dice la legge italiana e cosa sta succedendo

ll 22 maggio 1978 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 194 che detta “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.

Cosa dice la norma?

In sostanza lo Stato sancisce il diritto all’aborto gratuito, in una struttura sanitaria pubblica (ospedale o consultorio) entro i primi 90 giorni di gestazione.

L’articolo 1 prevede che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.

Cosa è successo con la Ue sul caso aborto?

“Il decreto Pnrr contiene misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull’aborto”. Lo ha detto una portavoce della Commissione europea, interpellata sul dibattito sull’aborto in Italia.

Riccardo Magi di + Europa rincara la dose.

“Ha pienamente ragione la commissione europea: l’uso dei fondi del PNRR del governo per introdurre le associazioni pro vita nei consultori non ha nulla a che fare con le riforme del piano di ripresa e resilienza e l’uso che sta facendo il governo di queste risorse è totalmente politico. Una offesa alle donne, alle libertà, alla dignità e un vero e proprio uso approssimativo e improprio dei fondi del PNRR. Più che il governo dei patrioti, è il governo degli italioti”.