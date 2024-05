Isola dei famosi 2024 anticipazioni 6 maggio: arrivano nuovi naufraghi per alzare gli ascolti

Stasera 6 maggio andrà in onda una nuova puntata dell‘Isola dei famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Il programma iniziato il 9 aprile sembra non stia portando in casa Mediaset i risultati sperati. Il crollo degli ascolti e il fuggi fuggi generale dei naufraghi hanno portato la rete guidata da Piersilvio Berlusconi a prendere una decisione importante. Dopo il ritiro di Tonia Romani e quelli di Francesca Bergesio, Pietro Fanelli, Daniele Tedeschi, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno, è giunto il momento di reintegrare alcuni naufraghi. Le anticipazioni dell’Isola dei famosi 2024 rivelano che nella puntata di stasera sbarcheranno in Honduras tre nuovi concorrenti.

Isola dei famosi 2024 anticipazioni: tre nuovi naufraghi sbarcano in Honduras

Le anticipazioni dell’Isola dei famosi 2024 riguardanti la puntata di oggi 6 maggio su Canale 5 rivelano che tre nuovi naufraghi sbarcheranno in Honduras. Si tratta di Jey Lillo, un famoso Tiktoker, l’influencer Giorgia Crivello e il comico Dario Cassini. Tre nuove leve che potrebbero movimentare questa sfortunata edizione del reality show. Inoltre, si tornerà a parlare delle vari liti sfociate a Cayo Cochinos tra Greta e Valentina mentre verrà eletto il nuovo leader grazie ad alcune prove spiegate da Elenoire Casalegno. Infine Vladimir Luxuria annuncerà l’eliminato della settimana che sarà costretto a tornare in Italia. Chi tra Arthur, Khady, Rosanna o Marina sarà costretto a tornare a casa?