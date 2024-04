Peppe Di Napoli come sta dopo il ritiro all’Isola dei famosi 2024: le parole dell’ex naufrago

Il pescivendolo più famoso dei social è tornato a casa dopo il ritiro dall’Isola dei famosi 2024. Peppe Di Napoli ha abbandonato i suoi compagni d’avventura per problemi fisici e per la mancanza della sua famiglia. Appena tornato a Napoli, l’uomo ha registrato un video sul lungomare dove c’ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. A tal proposito, Peppe ha detto: “Sono tornato a casa mia. L’Honduras è bella, ma Napoli è un’altra cosa”. L’uomo inoltre ha ringraziato i fan per essersi preoccupati per la sua salute, tanto da precisare di aver fatto una radiografia all’anca e al piede. Infatti, ha dichiarato: “L’anca sta un po’ spostata, ma tutto bene. Anche il piede tutto bene”.

Peppe Di Napoli ha fatto ritorno sui social ed a Napoli dopo il ritiro dall’Isola dei famosi 2024. Il pescivendolo più famoso di TikTok ha deciso di abbandonare il reality show ambientato in Honduras sostenendo di essere stanco non prima di aver chiesto scusa agli italiani. In un video pubblicato sui social, l’uomo aveva ringraziato l’Italia, lo staff e Napoli per essergli stato vicino. L’uomo inoltre ha dichiarato che il programma è stata un’esperienza che porterà sempre nel cuore. Nel corso della diretta di ieri, Vladimir Luxuria aveva spiegato che Peppe Di Napoli aveva deciso di abbandonare il reality show in quanto soffriva troppa la lontananza dei suoi famigliari non facendo cenno ai problemi fisici.