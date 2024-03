Incontro pasquale dell’Arcivescovo con le autorità e celebrazioni pasquali presiedute dall’Arcivescovo

L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. GIORGIO FERRETTI, HA INCONTRATO LE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI DEL TERRITORIO DI CAPITANATA IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI PASQUALI E CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE PRESIEDUTE DALL’ARCIVESCOVO



Nel mezzo della Settimana Santa e in vista della santa Pasqua, l’Arcivescovo Metropolita di

Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, ha incontrato le autorità civili e militari del territorio di

Capitanata per scambiare gli auguri pasquali.



L’incontro si è tenuto mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 12,00 presso la sala mons. Farina del

Palazzo Arcivescovile di Foggia.



Al saluto introduttivo di mons. Filippo Tardio, Vicario Generale dell’Arcidiocesi sono seguiti

gli interventi del Vice Prefetto, la dottoressa Rachele Gandolfo e della Sindaca di Foggia, la

dottoressa Maria Aida Episcopo. Infine, il messaggio dell’arcivescovo mons. Giorgio Ferretti:

“Siamo una famiglia. E come tale possiamo fare molto insieme. Dialogo e collaborazione sono

imprescindibili per promuovere una cultura del dialogo. La pace si raggiunge solo se ai nostri

figli daremo le armi del dialogo. Su tutti voi invoco la benedizione del Signore e gli auguri più

sinceri di una Pasqua di pace”.

La Chiesa si appresta a vivere il Triduo Pasquale culmine dell’anno liturgico. Numerose sono

le celebrazioni liturgiche presiedute da mons. Giorgio Ferretti nei prossimi giorni.

Domani 28 marzo, Giovedì Santo, l’Arcivescovo presiederà la S. Messa “in Coena Domini”

alle ore 19,00 presso la Basilica Cattedrale di Foggia.

Il giorno seguente, il Venerdì Santo, alle ore 9,00, in Cattedrale, l’Arcivescovo presiederà la

celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine e alle ore 16,00, la Celebrazione

della Passione del Signore. A seguire, alle ore 18,30, la Via Crucis cittadina1

.

Il Sabato Santo, il 30 marzo, alle ore 9,00, in Cattedrale, l’arcivescovo presiederà la

celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine e alle ore 22,00 la Solenne Veglia

Pasquale “nella notte santa”.

La domenica di Pasqua, il 31 marzo, alle ore 11,30 mons. Ferretti si recherà nella

Concattedrale di Bovino per presiedere la S. Messa Pontificale.

L’UCS dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino