Un Posto al Sole anticipazioni, ritorno di un personaggio storico: che sorpresa!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Nunzio è sempre più angosciato per le condizioni critiche di salute di Diana, la cui lotta tra la vita e la morte tiene in apprensione tutti coloro che le sono vicini. La sua frustrazione per l’apparente inerzia di Schipa nelle indagini sull’incidente di Della Valle non fa che aumentare, alimentando il sospetto che qualcosa di losco si stia svolgendo dietro le quinte.

Intanto, nella famiglia Ferri, una violenta lite tra Roberto e Ida minaccia di mettere a repentaglio l’equilibrio fragile su cui si regge l’accordo con Tommaso. Marina, consapevole del pericolo imminente, decide di chiedere aiuto a Raffaele nella speranza di trovare una soluzione che eviti il peggio.

Damiano, nel frattempo, si trova gravemente accusato e si trova costretto a dimostrare la sua innocenza. Ma i piani di Roberto e Marina rischiano di andare in fumo a causa di un nuovo imprevisto che minaccia di sconvolgere ancora di più le loro vite già travagliate.

Mentre Guido riceve una sorpresa inaspettata che segna il ritorno di un personaggio storico nella soap, Claudia, l’amica di vecchia data di Guido, riappare nella sua vita, suscitando gelosia in Mariella. Nel frattempo, Marina prende una decisione importante: partire per un viaggio organizzato, mentre Roberto sembra non essere disposto a mantenere le promesse fatte.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Nunzio crede che ci sia un infiltrato

Mentre la situazione di Damiano si fa sempre più critica, Nunzio è sempre più convinto che dietro le accuse rivolte al poliziotto ci sia una talpa infiltrata per conto del boss. Nel frattempo, Rosa sorprende tutti con una decisione inaspettata, mentre la tensione tra Guido e Mariella cresce, soprattutto dopo l’arrivo dell’amica di lui, Claudia.

Nel frattempo, il ritorno di Niko dal viaggio con Valeria porta con sé una serie di sorprese, soprattutto quando trova Jimmy in compagnia di Manuela. Grato per l’aiuto ricevuto da Manuela, Niko le chiede un parere su un nuovo progetto che ha in mente, mentre Silvia e Michele si avvicinano sempre di più, mettendo in crisi il povero Giancarlo. Resta da vedere quale scelta farà Giancarlo di fronte a questa situazione che mette a dura prova i suoi sentimenti.