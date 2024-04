I giovani velisti della Gargano Sailing sulla cresta dell’onda

Domenica scorsa 7 aprile, nelle acque salentine di Gallipoli si è svolta la seconda tappa del campionato zonale classe optimist.

La Gargano Sailing si presenta con sei atleti. 67 gli atleti in gara suddivisi in 46 in divisione A e 21 in divisione B.

Buona e convincente la prestazione di tutta la squadra che dimostra una buona crescita nelle conduzione delle regate.

La Gargano Sailing con Maya Damiano sale sul gradino più alto del podio nella Divisione B che conquista anche il primo posto femminile, ottima anche la prestazione dì Giuseppe Gaudiano che si aggiudica il 5 posto assoluto alla sua prima regata di quest’anno.

Giusto il tempo di disfare le valigie per far asciugare le mute e giovedì 11 partenza per Agropoli dove si svolgerà la seconda tappa kinder valida anche per la seconda tappa dell’optisud.

La Gargano Sailing Team, scuola di vela affiliata FIV, operativa su Manfredonia ed in altri siti del Gargano, organizza corsi di vela per tutte le età.

Nonostante i suoi tre anni di vita, nel 2023 si è posizionata al 100° posto nella classifica delle migliori scuole di vela italiane, su 750.

https://www.garganosailingteam.it/scuola-di-vela/iscrizione-corsi/