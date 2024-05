Pierpaolo Siano, rotto il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: la storia su Instagram

Pierpaolo Siano è stato sicuramente uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Nelle puntate recenti del programma, il corteggiatore si è reso protagonista di una sfuriata nei confronti di Ida Platano. L’uomo infatti ha accusato la tronista di aver preso in giro lui e tutti i telespettatori stando dietro alla segnalazione di Mario Cusitore, che poi si è rivelata vera. Pierpaolo ha accusato la donna di aver messo in standby la loro conoscenza per stare dietro al rivale. Accuse che Ida Platano ha provato a respingere, dando una sua spiegazione. Ma Pierpaolo non ha voluto ascoltarle, tanto da uscire dallo studio non prima di averle urlato dietro: “Impara a fare la donna, è setti anni che fai questo”. Parole che hanno colpito la tronista di Uomini e Donne che è scoppiata a piangere.

Pierpaolo Siano posta una storia dopo l’addio a Uomini e Donne

Ida Platano ha deciso di abbandonare il suo percorso all’interno di Uomini e Donne ammettendo che non si aspettava di finirlo in questo modo. La tronista ha affermato che il percorso l’ha aiutata a crescere nei suoi lati caratteriali come l’impulsività e la testardaggine. Maria De Filippi a questo punto ha preso parola, spiegando a Tina Cipollari e Gianni Sperti che Ida Platano aveva già deciso di abbandonare il trono dopo l’addio di Mario Cusitore. Nel frattempo, Pierpaolo ha rotto il silenzio social dopo quello che è successo in puntata. L’ex corteggiatore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui hai scritto le seguenti parole: “Ciò che semini raccogli, il rispetto è un atto d’amore!”