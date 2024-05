Ida Platano, messaggio social dopo l’addio a Uomini e Donne: “Non è andata bene”

Ida Platano è stata l’assoluta protagonista delle recenti puntate di Uomini e Donne. La donna ha deciso di abbandonare il trono classico dopo la doppia eliminazione di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Il primo è stato eliminato dall’ex tronista dopo che la segnalazione è risultata vera. Pierpaolo, invece, ha abbandonato il programma dopo uno scontro fortissimo in studio. L’uomo ha accusato Ida Platano di aver preso in giro lui e tutti i fan di Uomini e Donne per essere stata dietro a Mario Cusitore mettendo in standby la loro relazione. Di qui, la decisione della tronista di abbandonare il programma tra le lacrime.

Ida Platano, nuovo messaggio sui social dopo l’abbandono a Uomini e Donne

Poche ore fa, Ida Platano è tornata a far parlare di sè dopo la sua decisione di abbandonare Uomini e Donne. L’ex tronista ha postato un lungo messaggio sui social. In esso, la donna ha manifestato la sua voglia di amare, tanto da scrivere: “In amore sono istinto puro, mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti. Ma ahimè non è andata bene”. Ida inoltre ha detto come desidera l’uomo al suo fianco. La donna ha riferito di voler una persona decisa, determinata, che le tenga testa e abbia voglia di progetti. Insomma, Ida Platano ha dimostrato di non arrendersi nonostante la delusione appena avuta in amore.