Fidelis Andria-Manfredonia, info settore ospiti

La Fidelis Andria rende note le modalità di acquisto dei 200 tagliandi del Settore Ospiti dello Stadio “Degli Ulivi” messi a disposizione della tifoseria sipontina e validi per l’incontro di calcio Fidelis Andria-Manfredonia di domenica 21 Aprile alle ore 15:00.

I biglietti nominali, in vendita al costo di Euro 15,00 (più diritti di prevendita), potranno essere acquistati esclusivamente presso il Bar Impero (Piazza G. Marconi 15), unico punto vendita Vivaticket autorizzato presente in città, entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 20 Aprile.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932