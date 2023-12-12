La famiglia Amico in Puglia: 8 figli e il nono è in arrivo

La famiglia Amico in Puglia: 8 figli e il nono è in arrivo. Ad Alessano (Lecce) una coppia di 40 anni ha 8 figli ed è in attesa del nono. Il più grande è da poco diventato maggiorenne, il più piccolo...

La famiglia Amico in Puglia: 8 figli e il nono è in arrivo. Ad Alessano (Lecce) una coppia di 40 anni ha 8 figli ed è in attesa del nono. Il più grande è da poco diventato maggiorenne, il più piccolo ha un anno. In primavera nascerà Vittoria.

La famiglia Amico in Puglia: 8 figli e il nono è in arrivo

Matteo e Chiara hanno 40 anni e vivono con tutta la loro "truppa" ad Alessano, al sud del Salento. Matteo è un artigiano affermato, Chiara una mamma a tempo pieno. In un Paese segnato dal dramma della denatalità, la loro storia incuriosisce e affascina. Secondo i dati Istat, in Italia negli ultimi 10 anni c'è stato un crollo demografico notevole, passando dalle 500mila nascite all’anno alle 390mila nel 2022, a fronte di 700mila decessi. Ci pensano Chiara e Matteo ad alzare la media della natalità: i figli sono per loro una benedizione ed è a loro dedicano tutto il loro tempo e le loro energie. Il record della famiglia più grande d'Italia è detenuto dagli Onisim a Treviso con 13 figli, ma la famiglia Amico è sicuramente la più numerosa in Puglia. Il primogenito si chiama Mattia e ha 18 anni e la sua più grande passione è il calcio. Poi c'è Azzurra (14 anni), Francesco (12 anni), Riccardo (10 anni), Ludovica (7 anni), Enea (5 anni), e Luigi Maria (1 anno). A Marzo un nuovo fiocco rosa per la famiglia Amico, arriverà la piccola Vittoria.