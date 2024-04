Evento Garmin “Fishing Team Academy” con il campione del mondo di pesca Antonello Salvi

Evento di grande interesse, quello organizzato sul porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia, dal nostro concittadino Pasquale Ciuffreda, rappresentante della Garmin Italia.

È stata l’occasione, quella di ieri, per illustrare non solo le ultime attrezzature marine proposte ed illustrate nei dettagli da Garmin Italia ai numerosi presenti che semplificano la navigazione e l’attività di pesca sportiva ma anche per presentare Antonello Salvi, campione del mondo di pesca sportiva e testimhttps://www.youtube.com/watch?v=pYmUt1jf8iconial Garmin Italia.

Una forte passione per la pesca sportiva, quella di Antonello, nata in tenera età e coltivata nel tempo a suon di prestigiosi trofei, vinti in giro per il mondo.

Lotte serrate ed estenuanti anche di ore ed ore con pesci di diverse specie a partire da quelli di piccola taglia, di cinque chilogrammi sino a quelli di duecento chilogrammi di peso, quali grossi tonni che lo hanno impegnato anche per dodici ore.

Una carrellata di immagini video bellissime con i consigli pratici per chi ama la pesca ed il mare che solo un pescatore della sua esperienza e caratura poteva trasferire all’attenta platea.

Il relatore, infatti, ha parlato di fondali, sabbiosi, rocciosi, della corrente marina, delle abitudini dei pesci, fattori che un buon pescatore deve saper valutare per una pesca proficua. Ecoscandaglio e trasduttore sono essenziali per individuare il pesce ma a questo occorre aggiungere una buona pastura, esche vive allamate con furbizia per ingannare il pesce sempre più intelligente, pazienza ed esperienza che solo la lunga permanenza in mare possono far assimilare.

Antonio Castriotta