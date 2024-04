Enalcaccia: a San Severo la IX Edizione Trofeo Amici Cacciatori

Domenica 28 Aprile presso il campo di Tiro a Volo ” Principe di Sangro ” a San Severo,andrà in scena la gara di Tiro al volo,Trofeo Amici Cacciatori,giunta alla sua nona edizione.

Come per tutte le precedenti edizioni,questa gara amatoriale,rappresenta l’occasione per un gruppo di amici di Cacciatori ( Manfredonia e San Marco ), di ritrovarsi e passare una giornata all’insegna del divertimento.

Come ogni anno,verranno premiati i primi 6 Classificati ( su 25 partecipanti ), mentre per ogni partecipante ci sarà un pensiero offerto dallo Sponsor ” TARALLIFICIO PAPPANTONIO “,mentre a metà gara ci sarà la solita pausa con buffet di pizza e provole di bufala…

I Premiati della passata edizione:

1-Ciavarella Michele

2-Di Cosmo Fabio

3-Salvemini Matteo

4-Manzella Giovanni

5-Venturi Pasquale

6-Russo Francesco

Appuntamento a domenica 28.