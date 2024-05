Domenica In anticipazioni e ospiti puntata 12 maggio: Mara Venier ospita due mamme coraggio

Mara Venier condurrà una nuova puntata di Domenica In il prossimo 12 maggio sui teleschermi di Rai 1. La conduttrice omaggerà tutte le mamme del mondo in occasione della loro festa. Per questo motivo, la donna ospiterà due mamme coraggio che hanno trasformato il loro terribile dolore in qualcosa di utile per il prossimo. Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Piera Maggio interverrà a studio a quasi 20 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Era il 1 settembre 2004 quando la bambina scomparse sotto casa sottratta agli affetti della madre e della propria famiglia. Inoltre, Mara Venier ospiterà Daniela Di Maggio, la madre di Gianbattista Cucolo ucciso a Napoli a soli 24 anni. Il tribunale dei minori ha condannato a 20 anni di reclusione il responsabile dell’omicidio.

Domenica In anticipazioni: Mara Venier celebra la festa della mamma

Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Mara Venier ospiterà inoltre Paola Perego, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Rosanna Lambertucci, Carmen Russo e Carolina Benvenga per celebrare la festa della mamma. Per il mondo della musica, invece, giungeranno due amici di vecchia data del programma. Francesco Gabbani che oltre a cantare i suoi cavalli di battagli lancerà il suo nuovo singolo dal titolo Frutta malinconia e Fabrizio Moro che canterà Maledetta estate, la sua ultima canzone appena uscita in tutte le piattaforme digitali. Un appuntamento ricco di emozioni quello che andrà in onda il 12 maggio sui teleschermi di Rai 1.