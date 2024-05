Brando e Raffaella si sono lasciati? La rivelazione sulla coppia di Uomini e Donne

Brando e Raffaella sono la coppia che è uscita nell’ultima stagione di Uomini e Donne lo scorso marzo. I due giovani sono stati protagonisti di un’ospitata tutto miele a Verissimo. Da lì in poi avrebbero preso la decisione di vivere il rapporto in modo molto privato. Ed ecco che alcuni fan hanno iniziato a nutrire dei dubbi sul proseguo della loro storia visto la loro assenza sui social. A dare una risposta al gossip, c’ha pensato Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha fatto sapere che la coppia nata a Uomini e Donne sarebbe stata lontana per motivi professionali. In un certo senso, l’uomo ha rassicurato che tra Brando e Raffaella procede tutto a gonfie vele nonostante la lontananza.

Brando e Raffaella distanti dopo Uomini e Donne

Raffaella e Brando hanno dimostrato di avere alcuni problemi durante la loro conoscenza. Infatti, la distanza rappresenta uno scoglio non indifferente al proseguo della loro relazione. L’ex corteggiatrice abita a Napoli mentre l’ex tronista è di Treviso. Una distanza che impedisce alla coppia di viversi quotidianamente. Nonostante questo, Brando e Raffaella non vogliono pensare alla convivenza ritenendolo un passo troppo affrettato. Intanto, la loro assenza dai social ha fatto pensare ad una loro crisi o una rottura che è stata smentita da Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha rivelato che tra di loro ci sarebbero dei motivi lavorativi che li starebbero tenendo lontani.