Da Manfredonia all’Isola D’Elba per inseguire il suo sogno, Antonio apre il suo “Speakeasy”

Da Manfredonia all’Isola D’elba, per inseguire un sogno, è questo il racconto avventuroso di un giovane imprenditore di Manfredonia, Antonio Lovecchio che ha seguito il suo sogno, lontano dalla sua terra d’origine Manfredonia per approdare in una terra lontana, Porto Azzurro sull’Isola d’Elba.

Il bellissimo Video di Eitan Prencipe che si sveglia all’alba per partire da Manfredonia e giungere all’Isola D’Elba per raccontare l’inizio di questa nuova avventura imprenditoriale.

Antonio a Manfredonia era un tecnico termoidraulico, poi ha deciso di dare una svolta alla sua vita, ed emigrare insieme alla sua compagna Ilaria sull’Isola D’Elba per aprire “SPEAKEASY” un locale a pochi passi dal mare che propone alcuni prodotti tipici di Manfredonia e del Gargano. Un vero locale MADE in MANFREDONIA. Il locale è stato inaugurato lo scorso 31 Marzo, Speakeasy si trova in via dei martiri, 24

Porto Azzurro sull’Isola D’Elba.

In bocca al lupo ad Antonio e Ilaria da parte della redazione de ilsipontino.net