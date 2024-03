Celle di San Vito a “Propaganda Live”, Zoro e Makkox esaltano la squadra di calcio locale

Tutto il finale della puntata di venerdì 22 marzo è stata dedicata alla formazione calcistica gialloverde

Intervistato in diretta il calciatore-allenatore Fabio Romano che ha sfoggiato la divisa ufficiale

La sindaca Giannini: “Il nostro borgo è accogliente, la provincia di Foggia ha lanciato tanti allenatori”

CELLE DI SAN VITO (Foggia) – Tutta la parte finale della puntata di “Propaganda Live”, nella serata di venerdì 22 marzo 2024, è stata dedicata a Celle di San Vito e alla sua squadra di calcio, il Real Celle San Vito.

Diego Bianchi, conduttore della trasmissione, si è collegato in diretta con Fabio Romano, calciatore-allenatore della formazione gialloverde, per commentare quanto è emerso in settimana riguardo al possibile arrivo, come coach dell’undici cellese, del giornalista Giovanni Floris.

Una proposta avanzata in diretta nazionale dalla trasmissione radiofonica “Protagonisti”, di RTL 102.5. Nei giorni scorsi, la sindaca Palma Maria Giannini e il capitano del Real Celle San Vito, intervistati dall’emittente radiofonica, si erano detti disponibili ad affidare a Floris la guida tecnica della formazione che rappresenta il borgo nelle categorie dilettanti.

Lo stesso giornalista, che sta seguendo il corso per diventare allenatore, nei giorni seguenti ha ringraziato la sindaca e la squadra per l’offerta.

Giovanni Floris è iscritto al corso di allenatore presso l’Associazione Italiana Allenatori calcio del Lazio. Il Real Celle San Vito sta disputando il campionato di terza categoria, girone B, di Benevento. Domenica scorsa ha pareggiato in casa 2-2 ed ora si trova a 5 lunghezze dalla zona play-off.

“Propaganda Live” ha mostrato in diretta i commenti divertiti e addirittura i cori coniati sui social dai tanti utenti che hanno accolto con curiosità tutta la vicenda. Diego Bianchi, poi, ha intervistato il giocatore-allenatore Fabio Romano, che per l’occasione ha sfoggiato la maglia del Real Celle San Vito con lo skyline del borgo.

“Questa attenzione e la simpatia espressa da parte dei media nazionali ci fanno piacere”, dichiara la sindaca Giannini. “Ci hanno dato l’occasione per parlare del nostro borgo. Siamo pochi ma buoni, curiamo il nostro paese con la stessa attenzione e cura che usiamo per le nostre case. A Celle di San Vito ci sono aria buona, boschi, una natura incontaminata. La vista dal Belvedere spazia su un orizzonte che domina la provincia di Foggia e arriva ad abbracciare anche parte della Campania, regione con la quale confiniamo.

Celle di San Vito è un paese ideale per chi può lavorare anche in smart working ed è impegnato in attività che richiedono concentrazione, tranquillità e ispirazione.

Il borgo è abbracciato dai boschi circostanti. Siamo uno degli avamposti più antichi del cammino che i pellegrini conducevano e conducono sulla Via Francigena. Siamo una delle isole linguistiche francoprovenzali più antiche d’Italia.

Anche il nostro campo sportivo, dove il Real Celle San Vito disputa le partite casalinghe, è abbracciato dal bosco. In provincia di Foggia hanno allenato e si sono affermati allenatori importanti come Zeman, De Zerbi e Delio Rossi che hanno guidato il Foggia, una squadra che ha una grande tradizione. La nostra è una terra che porta fortuna a chi fa l’allenatore di calcio.

Per tutti questi motivi, sarebbe un piacere se Giovanni Floris accettasse la nostra proposta o volesse, in ogni caso, venire a farci visita per conoscere il paese e la nostra squadra di calcio. La tifoseria è allegra e colorata ed è composta in maggioranza da donne e bambini che seguono la squadra con correttezza e autentica passione sportiva.

Qui, inoltre, si mangia molto bene, perché la nostra cucina è basata su ciò che produciamo a chilometro zero. Se Giovanni Floris deciderà di venire, siamo sicuri che si troverà benissimo tra la nostra gente che è ospitale, calda e accogliente”.