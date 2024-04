Caso Bari, ora Conte molla Schlein: “Non ci sono più le condizioni”

“Per il MoVimento 5 Stelle gli obiettivi della legalità, della trasparenza, del contrasto di qualsiasi forma di corruzione e inquinamento del voto, la lotta ai clan e alle mafie sono premesse indispensabili. Se non ci sono queste premesse, se non ci sono queste garanzie, noi non ci siamo. Per il M5S non ci sono le condizioni per svolgere le primarie a Bari. Serve un nuovo inizio”.

Lo scrive Giuseppe Conte su Facebook.

Il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte riprende:

“Noi siamo per lo spirito unitario e siamo sempre stati leali. Quello che dico oggi l’ho detto anche per quanto riguarda i nostri obiettivi prioritari. L’ho sempre detto a tutte le forze che conoscono il nostro Dna, conoscono gli obiettivi politici e conoscono le condizioni per noi indispensabili per poter lavorare insieme. Abbiamo dato appuntamento alla popolazione in piazza. Ho già anticipato agli altri esponenti delle altre forze politiche questa nostra determinazione e quindi spiegheremo poi più ampiamente le nostre ragioni alla popolazione barese che qui oggi verrà ad ascoltarci”.

