Milly Carlucci, che colpaccio! Torna a lavorare con Wanda Nara: ecco dove

La magia di Milly Carlucci ha conquistato anche Wanda Nara. Dopo averla fortemente desiderata per Ballando con le Stelle, la celebre conduttrice di Sulmona ha siglato un’altra incredibile collaborazione con la showgirl e manager argentina per il suo nuovo progetto televisivo: “L’acchiappatalenti”, che prenderà il via il 10 maggio in prima serata su Rai Uno. La notizia è stata svelata in anteprima dal rinomato sito di retroscena televisivi DavideMaggio.it, confermando così l’arrivo di Wanda Nara nel team dei talent scout dello spettacolo.

Accanto a Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno, Wanda Nara avrà il compito di individuare e catturare i talenti più promettenti che si esibiranno nel programma. Una scelta che ha destato grande interesse, considerando che inizialmente era stato annunciato Nino Frassica per il ruolo, ma poi è stato sostituito proprio dall’affascinante argentina. È importante sottolineare che Nino Frassica ha dovuto affrontare recentemente un doloroso lutto, la perdita del suo caro fratello, motivo per cui ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa.

Milly Carlucci, il ritorno trionfale: collaborazione con Wanda Nara e i dettagli esclusivi

Per quanto riguarda il cast completo de “L’acchiappatalenti”, oltre ai già citati talent scout, ci saranno tre giudici d’eccezione: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura. Quest’ultima, nonostante abbia recentemente superato una paresi facciale, si sta riprendendo brillantemente e non ci sono dubbi sul suo coinvolgimento nel programma. La stessa “Super Simo” ha già ripreso le redini della conduzione di Citofonare Rai2, dimostrando che i momenti difficili sono ormai alle spalle.

“L’acchiappatalenti” arriva in sostituzione del deludente “Il Cantante Mascherato”, un format che non ha mai completamente convinto il pubblico di Rai Uno. La scorsa stagione ha registrato dati non disastrosi ma nemmeno eccezionali, spingendo così la Rai a optare per una nuova proposta. Ancora una volta, Milly Carlucci ha dimostrato la sua capacità di selezionare un cast vincente, coinvolgendo persone con cui ha già collaborato in passato, dai giudici ai talent scout. Che lo spettacolo abbia inizio!